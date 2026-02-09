×
Bursa'da sokak ortasında dehşet! Eniştesine kurşun yağdırdı

#Bursa#Yıldırım#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 13:36

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Fırat Ç., sokak ortasında eniştesi Alperen Şahin'i silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Gün içinde eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç., 6. Lale Sokak üzerinde Şahin ile karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Fırat Ç., yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş açtı.

8 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Alperen Şahin ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası cinnet geçirdiği iddia edilen şüpheli Fırat Ç.’nin, evine gelen polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

