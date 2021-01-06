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GeriGündem Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti! Sözleri şaşkına çevirdi
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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti! Sözleri şaşkına çevirdi

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti! Sözleri şaşkına çevirdi
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Koronavirüs salgını ile mücade için saat 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor. Bu kapsamda Bursa’da sevgilisini evine bırakmak için kısıtlamada dışarı çıkan Sezer Fırat S. (21) ile arkadaşı Bayram S.’ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Yarın manşette biz mi olacağız?” diye sordu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi’nde kurulan uygulama noktasında 34 EJP 56 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiden izin belgesini istedi. Ancak ikili, izin belgesi olmadığını söyledi. Sürücü Sezer Fırat S., sevgilisini eve bıraktığı için dışarı çıktığını öne sürdü. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Sezer Fırat S.’nin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Sezer Fırat S. ile yanındaki Bayram S.’ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Asker kaçağı Sezer Fırat S. hakkında tutanak da tutuldu.

Bursada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti Sözleri şaşkına çevirdi


'YARIN MANŞETTE BİZ Mİ OLACAĞIZ?' 

Basın mensuplarının “Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?” sorusuna Bayram S., “Manşette, yarın biz mi olacağız?” yanıtını verdi. Sezer Fırat S. ise "Yıldırım ilçesinden kız arkadaşımı bırakmak için İnegöl'e geldim. Aracım İnegöl'de arızalandı. Burada arızayı yaptım. Yola çıktım uygulamaya denk geldik. Polis, askerlik konusunda sıkıntı olduğu için tutanak tutacak" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
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