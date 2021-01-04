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BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Bursa'da şok görüntüler! Kısıtlamada fuhuş pazarlığı...

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Bursa'da şok görüntüler! Kısıtlamada fuhuş pazarlığı...
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Bursa'da yaşanan olay şaşkına çevirdi. 49 yaşındaki Ş.K. adlı kadın sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

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  • Bursada kısıtlamada fuhuş pazarlığı
  • Bursada kısıtlamada fuhuş pazarlığı
  • Bursada kısıtlamada fuhuş pazarlığı
  • Bursada kısıtlamada fuhuş pazarlığı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’da Ş.K. (49) adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında, fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı. Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi. Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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