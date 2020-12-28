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Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- İHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Bursa'da şok baskın! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

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Bursa'da koronavirüs tedbirleri dolayısı ile denetimler sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kestel İlçesi Derekızık Mahallesinde bir bağ evine baskın düzenlendi. Kuralları ihlal eden yirmi kişiye, 63 bin lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeni ile 18 bin lira olmak üzere toplamda 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

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  • Bursada eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın
  • Bursada eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın
  • Bursada eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın
  • Bursada eğlence mekanına dönüştürülen bağ evine baskın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'da kısıtlamaya aldırış etmeden bağ evini eğlence mekanına çevirdiler. Jandarma ekipleri tarafından basıldılar.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kestel Merkez Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan özel tim tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kestel İlçesi Derekızık Mahallesinde bir bağ evinde alkollü eğlence yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin izlemeye aldığı bağ evinde yapılan kontrolde dışarıdan camları kalın perdelerle kapatılarak içeride alkollü eğlence düzenledikleri öğrenildi. Düğmeye basan ekipler içeride masa ve mutfak düzeni oluşturularak içkili mekana çevrilmiş bağ evine baskın düzenledi. İçeride 14 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 20 şahsın masalarda alkol alarak eğlendiği sırada suç üstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine Muhalefet suçundan her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 lira toplamda 63 bin lira ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeni ile 18 bin lira olmak üzere toplamda 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
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