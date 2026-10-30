Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: Kontrol altına alındı

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Yangının saat 02.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.