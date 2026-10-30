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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: Kontrol altına alındı

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#Bursa#Yangın#Soğuk Hava Deposu
Bursada soğuk hava deposunda yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:15

Bursa’nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

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Yangının saat 02.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN 4,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.

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#Bursa#Yangın#Soğuk Hava Deposu

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