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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

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#Bursa#Yangın#Soğuk Hava Deposu
Bursada soğuk hava deposunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 01:48

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşatıyor. Yangında 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.

Bursada soğuk hava deposunda yangın

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olay yerine gelen ambulanslarla yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursada soğuk hava deposunda yangın

 

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#Bursa#Yangın#Soğuk Hava Deposu

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