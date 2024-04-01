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Bursa'da şoför yolcularla tartıştı! Otobüsü terk etti

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#Bursa#Otobüs#Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 15:57

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcular ile tartışıp, hakaret eden otobüs şoförü, daha sonra yol kenarına çektiği araçtan inip uzaklaştı.

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Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Emek-Atatürk Caddesi hattında yolcu taşıyan, BURULAŞ'a ait 16 M 00127 plakalı, 8/L numaralı özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre durakta inmek isteyen bir yolcuya kapıyı açmadı.

Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, kendisine tepki gösteren yolculara hakaret etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre sonra, yol kenarına çektiği otobüsten inen şoför, küfrederek uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı.

Bursada şoför yolcularla tartıştı Otobüsü terk etti

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#Bursa#Otobüs#Toplu Taşıma

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