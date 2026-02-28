Bursa'da soba faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yakup (75) ve Fatma K. (70) çiftinin ikamet ettiği tek katlı evde, henüz belirlenemeyen ancak sobadan çıktığı tahmin edilen bir yangın başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.