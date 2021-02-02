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Gündem
Semih ŞAHİN- Derya EVREN/ BURSA (DHA)-
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Bursa'da skandal! Kısıtlamayı ihlal ettiler, polislere 'Ceza yazamazsınız' deyip küfür ettiler

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Bursa'da skandal! Kısıtlamayı ihlal ettiler, polislere 'Ceza yazamazsınız' deyip küfür ettiler
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Y.Ç. ve T.S. polis ekiplerine, “Siz bize ceza yazamazsınız” diyerek, direnmek istedi. İkili daha sonra küfür ve hakaret ettikleri polis memurlarının üzerlerine yürüdü. 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde, dün akşam, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu takside yolcu olarak bulunan Y.Ç. (33) ve T.S.’ye (18) izin belgesi sordu. İkili, izin belgelerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine taksiden indirilen Y.Ç. ve T.S., polis ekiplerine, “Siz bize ceza yazamazsınız” diyerek, direnmek istedi. Ardından da küfür ve hakaret ettikleri polis memurlarının üzerlerine yürüdü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polise zorluk çıkaran ve kimlik vermemekte direnen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı. İkili hakkında ayrıca, 'görev başındaki polis memurlarına mukavemet ve kimlik ibraz etmeme' suçundan adli işlem başlatıldı.

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