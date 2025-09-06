×
Bursa'da skandal... Anne canlı yayında itiraf etti: 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler

#Bursa#İnegöl#Çocuk İstismarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 11:57

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir annenin katıldığı TV programında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmesi üzerine damat ve ailesi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I'nın, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

13 yaşındaki çocukla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Bursa#İnegöl#Çocuk İstismarı

