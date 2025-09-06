Bursa'da skandal... Anne canlı yayında itiraf etti: 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdiler

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I'nın, canlı yayında 13 yaşında kızının para karşılığı evlendirildiğini söylemesini ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

13 yaşındaki çocukla evlenen Kamil K. ile damadın babası Emrah ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.