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Bursa'da sitede kavga: İçki içen komşularını bıçakladı

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#Bıçaklama#Bursa#Saldırı
Bursada sitede kavga: İçki içen komşularını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 11:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Muhammed A. (50), sitenin bahçesinde içki içen komşusu Tofik B. (49) ve Asım B.’yi (23) bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed A., sitenin bahçesinde içki içen komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve ardından da kavgaya dönüştü. Muhammed A., elindeki bıçakla komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Muhammed A., olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bıçaklama#Bursa#Saldırı

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