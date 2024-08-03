Bursa'da sitede kavga: İçki içen komşularını bıçakladı

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Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed A., sitenin bahçesinde içki içen komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve ardından da kavgaya dönüştü. Muhammed A., elindeki bıçakla komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Muhammed A., olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.