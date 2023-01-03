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Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi

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#Kaza#Bursa#Trafik Kazası
Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 12:39

Bursa’da etkili olan sis sonucu Bursa-Karacabey yolunda aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.

Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi

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#Kaza#Bursa#Trafik Kazası

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