Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan, iş insanlarından yüksek miktarda haraç isteyen ve bu yolla haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünü takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait farklı çaplarda çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarından işlem yapılan 13 şüpheliden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Örgütün lideri olduğu tespit edilen B.G, örgüt yöneticileri O.F., T.Z., T.A. ile M.U., S.B., Y.G., H.Y., H.A. isimli 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.