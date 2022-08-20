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Bursa'da silahlı kavga: Kanlar içinde yere yığıldılar

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#Kavga#Bursa#Silah
Bursada silahlı kavga: Kanlar içinde yere yığıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 10:57

Bursa'da, 3 kişinin yaralandığı, akraba iki aile arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kaçan şüphelilerden birinin yerde yatan yaralıya ateş ettiği görüldü.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Y., H.A. ve M.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, yaralılar çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursada silahlı kavga: Kanlar içinde yere yığıldılar



GERİ DÖNÜP 1 EL DAHA ATEŞ ETTİ

Bu arada kavga, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı, yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı şüphelinin kaçmadan önce de geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine 1 el daha ateş ettiği görüldü.

Polis kaçan şüphelileri arıyor. 

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#Kavga#Bursa#Silah

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