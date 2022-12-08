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Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı

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#Bursa#Gece Kulübü#Çatışma
Bursada silahlı kavga: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:32

Bursa’da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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Olay, 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Lefkoşe Caddesi’ndeki bir gece kulübüne gelen müşteri ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, çalışanlara doğru ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlar, iş yeri çalışanı Murat K., Mehmet C. ve Zülküf A.’ya isabet etti. Gece kulübünden çıkan şüpheli, iş yerini hedef alarak 5 el daha ateş edip, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Bursa#Gece Kulübü#Çatışma

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