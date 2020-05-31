Bursa’da silahlı çatışma; 1 polis memuru şehit oldu 5 kişi yaralandı

Bursanın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8nci Engin Sokakta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1i polis 5 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"POLİSİMİZİ BİR HAFTADIR HEDEF GÖSTERENLER, MUTLU MUSUNUZ..."

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Soylu, "Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz... Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.