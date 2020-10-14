MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu
GeriGündem Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN-Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu
Abone Olgoogle-news

Bursa'da 500 polisle silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların olduğu belirtildi.

Bursa Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda kentte çok sayıda adreste kaçak silah ticareti yapıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli kişileri ve adresleri teknik ve fiziki takibe aldı.

Bursada silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu
Belirlenen adreslere operasyon başlatan ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi.

Bursada silah kaçakçılarına 500 polisle şafak operasyonu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle