Bursa'da sikke ve tarihi obje operasyonu: 2 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, İstanbul'dan temin edilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve tarihi objeleri Bursa'da satmak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde yakalanan 2 şahsın ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda ise, 57 adet sikke ve 8 adet tarihi obje ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında yapılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.