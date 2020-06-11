Bursa'da sigara imalathanesi ve kaçak içki depolarına baskın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer'de kaçak sigara imal edilen bir dükkan ile Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde gümrük kaçağı alkollerin depolandığını tespit etti. Fizikî takibin ardından 3 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler B.D., A.Y., R.T. ve E.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sigara imalatı yapılan ve Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde alkollerin saklandığı depoları arayan ekipler, bin 75 şişe gümrük kaçağı alkol, 110 bin boş makaron, 16 bin 800 adet dolu makaron ve 60 kilo tütün ele geçirildi. B.D., A.Y., R.T. ve E.C. sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğine götürülerek ifadeleri alındı.

Yılbaşından itibaren binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından itibaren yoğunlaştırdıkları operasyonlarda 3433 şişe içki, 2273 paket sigara, 67 adet elektronik sigara, 1940 litre etil alkol, 179 adet cep telefonu, 1426 adet cep telefonu aksesuarı, 126 adet tarihi eser, 400 adet puro, 5 bin litre dezenfektan, 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi. Şehrin huzur ve güvenliği için operasyonların hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.