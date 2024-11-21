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Bursa'da şiddetli lodos! 2 işçi, tadilat için çıktıkları çatıdan düştü

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#BURSA#Lodos#Tavuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 16:09

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O. (40) ile Radihan C. (38), lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Tedaviye alınan Ümit O. ve Radihan C.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Alanyurt Mahallesi’nde çocuklarını, okul çıkışında karşılayan veliler zor anlar yaşadı. Öğrencilerle velileri yürümekte güçlük çekti.

LODOSTA HAVALANAN TAVUK, 4'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA KONDU

Ağaçların ve tabelaların devrildiği Yenimahalle’de ise bir beç tavuğu lodosta havalanarak, 4 katlı binanın en üst katındaki balkon demirlerine kondu. Tavuğun, demir üstünde güçlükle durduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursada şiddetli lodos 2 işçi, tadilat için çıktıkları çatıdan düştü

ÇATIDA ONARIM YAPARKEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 5’inci Blok Belediye Sitesi Sokak’taki bir mobilya imalathanesinin terasındaki sac levha, lodos nedeniyle zarar gördü. Terasta onarımını yaptığı sacın kırılmasıyla 3 metreden düşen Nuri C. (67) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri C.’nin, beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İNŞAATTAN DÜŞEN METAL PARÇA, OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

Kestel ilçesinde ise lodos nedeniyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobilin tavanına saplandı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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#BURSA#Lodos#Tavuk

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