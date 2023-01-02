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Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Yolcu Otobüsü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 18:30

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Yangın, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Otobüste bulunan yolcular, sürücü ve muavin canlarını kurtararak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek söndürdü.

Otobüsün alev alev yanma anı ise başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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#Bursa#Yolcu Otobüsü#Yangın

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