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Hürriyet
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Gündem
Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Bursa'da seyir halindeki araçta dehşet!

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BURSA’da, Hayrullah Çalışmaz (54) otomobilinde seyir halindeyken beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi tarafından karnından vuruldu. Çalışkan'ın yaralı halde dinlenme tesisine kadar sürdüğü otomobilden inip, yere yığılması ile saldırganın aracı alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, sürücüsü olduğu otomobilde beraberinde bulunan kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirsiz kişi, Çalışmaz’ı tabancayla karnından vurdu. Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi. Yaralı olarak araçtan indi.

ÖLÜM ANI KAMERADA

Kimliği belirsiz kişi ise ellerindeki poşetler ile ön yolcu koltuğundan sürücü koltuğuna geçip, otomobille kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalışmaz, olay yerinde, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Bursada seyir halindeki araçta dehşet

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