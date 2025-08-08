Bursa'da sevgilisinin evinin önüne suyla özür mesajı yazdı... Mahalleli benzin sanıp polisi aradı

Haberin Devamı

Olay, dün gece, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi. Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı.

Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi.

Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.