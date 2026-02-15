×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Kaza
Bursada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 03:21

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Hasköy Yolu Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ümral M. (64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Hümeyra A. (24) idaresindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüste bulunan İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Kaza

BAKMADAN GEÇME!