Bursa'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Hasköy Yolu Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Ümral M. (64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Hümeyra A. (24) idaresindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüste bulunan İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.