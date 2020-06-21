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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 21:25,Son Güncelleme:

Bursa'da sel faciası! Ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp 4 kişi aranıyor

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Bursa'da sel faciası! Ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp 4 kişi aranıyor
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Bursa’da, sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Bölgede kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye gittiği bildirildi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ!

Sel felaketinde ölü sayısı 2’ye yükseldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Bölgede kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN SOYLU BURSA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağış nedeniyle selin meydana geldiği Bursa'ya gitti.

Alınan bilgiye göre, Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği: "(Kestel ilçesinde meydana gelen sel) Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

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