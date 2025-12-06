×
Bursa'da şehit babasının evi yandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 22:34

 Bursa'da iki binayı saran yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da iki binayı saran yangının, 9 yıl önce şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikametinde çıktığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Yangın, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri her iki binayı saran yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.

9 YIL ÖNCE OĞLU ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Yangınla ilgili dikkat çeken bir bilgi de ortaya çıktı. Alevlerin çıktığı binanın, 9 yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikameti olduğu öğrenildi. Şehit polis İlyas Kaygusuz'un da şehit olduğu dönemde 2 aylık bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

 

