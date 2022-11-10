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Bursa'da satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu

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#Mısır Yılanı#Tropikal Papağan#Bursa
Bursada satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:28

Bursa'da polis ekiplerince eve yapılan baskında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve satışı yasak olan mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, C.K.'nin, Türkiye'ye kaçak getirilen ve satışı yasak hayvan türlerine evinde baktığı ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası C.K.'nin evine baskın yapıldı.

Bursada satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu

Evde yapılan aramada, mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi. Hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, C.K. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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#Mısır Yılanı#Tropikal Papağan#Bursa

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