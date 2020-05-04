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Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Bursa'da şaşırtan görüntü!

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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi.

Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine döndü.

Bursada şaşırtan görüntü

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