Bursa'da şaşırtan görüntü!

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi.



Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine döndü.