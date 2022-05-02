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Bursa'da şaşırtan bayram manzarası! Metrelerce kuyruk oluştu

#Bursa#İnegöl#Bayram

BURSA'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

Bursada şaşırtan bayram manzarası Metrelerce kuyruk oluştu

Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti.
Bursada şaşırtan bayram manzarası Metrelerce kuyruk oluştu
Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.
Bursada şaşırtan bayram manzarası Metrelerce kuyruk oluştu

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#Bursa#İnegöl#Bayram

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