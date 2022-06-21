Bursa'da sara nöbeti geçiren adama aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

Çınarönü Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede oturan sara hastası adam, bir anda nöbet geçirdi. Hasta adamın yardımına hemen kıraathanedekiler koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, nöbet geçiren adama müdahale ederken kıraathanede bulunan çaycı çay dağıtımına devam etti. Bazı masada vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden okey oynadı.
Nöbet geçiren adam sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anları görüntüleyen Muhsin Türker, 'Dün kıraathanede üzücü bir olay yaşandı. Kafa dağıtmak için çayımızı içip okeyimizi oynuyorduk. Sara hastası olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz bir ağabeyimiz nöbet geçirdi.