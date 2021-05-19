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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 02:10 | Son Güncelleme:

Bursa'da sanayi sitesinde kundakçılık! 3 iş yerinde yangın çıktı

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Bursa'da sanayi sitesinde kundakçılık! 3 iş yerinde yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, bir kişi tarafından ateşe verildi

Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheli, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi tespit ederek çalışmalarını Ağaç İşleri Sanayi Sitesi içerisinde yoğunlaştırdı.

Bölgede arama yapan ekipleri gören şüpheli, koşarak ekiplerden kaçmaya çalıştı.

Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan isminin Onur A. olduğu öğrenilen şüphelinin yangınları çıkarma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

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