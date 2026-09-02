Bursa'da salça ve gıda fabrikasında yangın: Plastik kasalar alev topuna döndü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisindeki bir fabrikada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevler fabrikanın etrafını sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Haberin Devamı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasının ardından mağdurlar zinciri çıktı: Senetli araç ve hayvan vurgunu Haberi görüntüle