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Bursa'da salça ve gıda fabrikasında yangın: Plastik kasalar alev topuna döndü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Yangın#Mustafakemalpaşa#Dondurulmuş Gıda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 14:09

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek fabrikanın çevresini saran alevleri kontrol altına almak için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

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Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisindeki bir fabrikada saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Bursada salça ve gıda fabrikasında yangın: Plastik kasalar alev topuna döndü

Alevler fabrikanın etrafını sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursada salça ve gıda fabrikasında yangın: Plastik kasalar alev topuna döndü

Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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#Bursa Yangın#Mustafakemalpaşa#Dondurulmuş Gıda

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