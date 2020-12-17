Bursa'da sahte içkiden ölüm soruşturmasında yeni gelişme: İki kişi daha gözaltında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında önceki akşam gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ölen kişilere metil alkolü veren bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.H. Bursa'da da tekel bayisi işleten B.B. gözaltına alındı.

Şahısların sorgulamasının Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği, işlemlerin bitmesiyle bu kişilerin de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.