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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Bursa'da sahte içkiden ölüm iddiası! Soruşturma başlatıldı

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Bursa'da sahte içkiden ölüm iddiası! Soruşturma başlatıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde içki içtikten sonra cadde üzerinde fenalaşan Feyzi Öksüzler (61), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi, Kasımefendi Caddesi’nde yaşandı. Feyzi Öksüzler, içki içtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Öksüzler’i cadde üzerinde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Öksüzler, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Feyzi Öksüzler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

Bursada sahte içkiden ölüm iddiası Soruşturma başlatıldı

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