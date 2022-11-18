Bursa'da sahte içki soruşturması: Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

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Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu ise edildi.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir’den Bursa’ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yücü ile Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç, tutuklandı.

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TABURCU OLUP TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören 6 kişiden biri olan ve sahte içkiyi satan şüphelilerden olduğu tespit edilen Kamil Cihat İşcen tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Ölenlerden Fuat İşcen’in ağabeyi olan Kamil Cihat İşcen, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.