Bursa'da sahte içki operasyonu

Son günlerde ölümlere sebebiyet veren sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeniceköy'de Ş.Ç isimli şahsın evine baskın yaptı. Şahsın ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet 5 litrelik plastik su şişesi içerisinde alkol, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde alkol, 3 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde alkol, 1 adet damıtma aparatı ve bin makaron tütün ele geçirildi. Toplam 31,5 litre litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç gözaltına alındı.