Bursa'da sahte içki operasyonu
BURSA’da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 772 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki 4 kişinin sahte içki sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fizik takibe aldı. Dün 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; toplam 772 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan 315 anason kiti, çok sayıda içki şişesi ile içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle