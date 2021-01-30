Bursa'da sahte içki can aldı, 1 şüpheli tutuklandı

Olay, perşembe akşamı Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S., ailesi tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen İ.H.S. durumu ağırlaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İ.H.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.H.S.’nin sahte içkiyi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşayan Muammer Sözer’den satın aldığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla Sözer'i gözaltına aldı. Sözer’in evinde yapılan aramada, 55 litre sahte içki ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.