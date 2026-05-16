Bursa’da “sahte dişçi” skandalı! Karı koca gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde kaçak olarak diş muayenesi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

KARI KOCA GÖZALTINDA

İş yerinde yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda malzeme ile çeşitli ilaçlara el konuldu. Operasyonda M.T. ile eşi S.T. gözaltına alınırken, karı kocanın diş hekimi olmadıkları, kaçak şekilde diş muayenesi ve tedavisi uyguladıkları öğrenildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.