×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Mudanya#Erkek Cesedi
Bursa’da sahilde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 19:13

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Ali Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00’de Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisindeki sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş cansız bedeni fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bir erkeğe ait olduğu ve denizden gelerek kıyıya vurduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Mudanya#Erkek Cesedi

BAKMADAN GEÇME!