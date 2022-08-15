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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar mahsur kaldı

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#Bursa#Mudanya#Sağanak Yağış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 09:37

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

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Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu.

İşte Fotoğrafları

Mudanyada sağanak yağış sele döndü, araçlar mahsur kaldıMudanya'da sağanak yağış sele döndü, araçlar mahsur kaldıHaberin Tüm Görselleri

Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursada sağanak yağış hayatı felç etti Araçlar mahsur kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

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Bursada sağanak yağış hayatı felç etti Araçlar mahsur kaldı

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.

İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı.

Bursada sağanak yağış hayatı felç etti Araçlar mahsur kaldı

Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bursada sağanak yağış hayatı felç etti Araçlar mahsur kaldı

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

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#Bursa#Mudanya#Sağanak Yağış

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