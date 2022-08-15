Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar mahsur kaldı

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Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu.

Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.

İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı.

Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.