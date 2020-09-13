MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da sağanak hayatı felç etti!
GeriGündem Bursa'da sağanak hayatı felç etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN / DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Bursa'da sağanak hayatı felç etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, 2 araç da kayganlaşan yolda kaza yaptı.

19
  • Bursada sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
  • Bursada sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
  • Bursada sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
  • Bursada sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı. 

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle