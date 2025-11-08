Bursa'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltına alındı

Haberin Devamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bursa merkezli 3 ilde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22'si yakalandı.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün söz konusu soruşturma ile ilgili bir açıklama yaptı. Başsavcılık, devam eden soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin; eski CHP ilçe yönetiminde ve belediye meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. olduğu öne sürüldü.