×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Rüşvet#CHP
Bursada rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 22:21

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Haberin Devamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 15 kişi tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda CHP ilçe yönetiminde ve belediye meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve Ş.O., mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Rüşvet#CHP

BAKMADAN GEÇME!