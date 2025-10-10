×
Bursa'da rüşvet operasyonu: 21 gözaltı! Eski belediye başkanı da var

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Bursa
Bursada rüşvet operasyonu: 21 gözaltı Eski belediye başkanı da var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 09:54

Son dakika... Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 22 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulundu 21 kişi "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

#Nilüfer Belediyesi#Rüşvet Operasyonu#Bursa

