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Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Yasakları hiçe sayıp canlı yayında paylaştılar! Bursa'da rezidansta dansözlü yılbaşı partisi

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Yasakları hiçe sayıp canlı yayında paylaştılar! Bursa'da rezidansta dansözlü yılbaşı partisi
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Bursa'daki bir dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Bursa'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak dansözlü eğlence düzenleyerek, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

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  • Bursada yasağı hiçe sayıp dansözlü parti verdiler
  • Bursada yasağı hiçe sayıp dansözlü parti verdiler
  • Bursada yasağı hiçe sayıp dansözlü parti verdiler
  • Bursada yasağı hiçe sayıp dansözlü parti verdiler
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Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

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Yasakları hiçe sayıp canlı yayında paylaştılar Bursada rezidansta dansözlü yılbaşı partisi

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