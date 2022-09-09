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Bursa'da refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı

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#Bursa#Trafik#Kaza
Bursada refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 13:36

BURSA'da, otomobilin çarptığı hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı. Süleyman Ç.'ye (18) 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazılırken, aracın sahibi patronu da kaza yerine gelip, çalışanına tepki gösterdi.

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Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Adem K. yönetimindeki 16 AUU 343 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Süleyman Ç.'nin kullandığı 16 KPC 22 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı. İhbarla kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen Süleyman Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 3 bin 674 TL ceza uyguladı.

Kaza yerine gelen hafif ticari aracın sahibi ve lastikçi işletmecisi Avni K. de çalışanı Süleyman Ç.'ye "Daha yeni tamirden çıkardık. Şu kadarcık sorumluluk yok mu siz de? Sen niye alıyorsun ki aracı?" diyerek tepki gösterdi.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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