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Derya EVREN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı

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Bursa'da polisler ceza uyarısı yapıp, maske dağıttı
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BURSA’da, maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri, maske takmayan vatandaşları uyararak, maske dağıttı.

Bursa’da koronavirüs vakalarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, yayınladığı genelge ile maske takma zorunluluğu getirildiğini ve maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Duyurunun ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, kentin kalabalık bölgelerinde uygulama noktaları kurdu. Maskesiz gezen vatandaşları uyaran ekipler aynı zamanda maske dağıtarak vatandaşı daha duyarlı olmaya davet etti. Maske takmayanlar ise yasaktan haberleri olmadığını belirtti.

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