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Bursa'da polis, boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı! İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

#Bursa#Bilal Ağır#Yasemin Ağır
Bursada polis, boşandığı eşi Yasemin Ağırı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

Bursa'da polis memuru Bilal Ağır, boşandığı öğretmen eşi Yasemin Ağır'ı silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.

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Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursada polis, boşandığı eşi Yasemin Ağırı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır’ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Yasemin Ağır’ın yanında bulunan Yahya A. da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Bursada polis, boşandığı eşi Yasemin Ağırı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

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YENİ GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Bilal Ağır’ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.’ye de isabet etti. Şeyma Ü.’nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursada polis, boşandığı eşi Yasemin Ağırı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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