Bursa'da polis, boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı öldürmüş, yoldan geçen lise öğrencisini de yaralamıştı! İşte 17 yaşındaki kızın vurulma anı...

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Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır’ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Yasemin Ağır’ın yanında bulunan Yahya A. da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

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YENİ GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Bilal Ağır’ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.’ye de isabet etti. Şeyma Ü.’nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.