Bursa'da planlı su kesintisi başladı! Saat ve tarihler belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 17:39

Bursa'da ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle bazı ilçelerde planlanan su kesintisi bugün saat 17.00'de resmen başladı. Planlı kesintiler in saatleri ve tarihleri ise Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BUSKİ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.

Bursa'da 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 10 gün sürecek planlı su kesintisi başladı. Planlı kesintinin gün ve saatleri ise yapılan duyuruyla belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BUSKİ) yapılan yazılı açıklamada, 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli saat aralıklarında planlı su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti-ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."

İşte BUSKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan su kesintisi tarih ve saatleri:

